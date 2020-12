20 декабря редакция TagilCity.ru замерила воздух на содержание загрязнений возле железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле. Разовая предельно допустимая концентрация диоксида азота и сероводорода превысила норму.

Замеры проводились при температуре воздуха -14 градусов и юго-западном ветре со скоростью шесть метров в секунду. Газоанализатор зафиксировал в воздухе превышение диоксида азота в два раза (0,4 мг/м3 при разовой ПДК в 0,2 мг/м3) и сероводорода — в 1,25 раз (0,01 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3). Показатели диоксида серы, синильной кислоты и формальдегида остались в норме. Напомним, вчера, 19 декабря, при замерах воздуха на ж/д вокзале превышение разовой ПДК диоксида азота составило семь раз. Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 19 декабря

