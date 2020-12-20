Превышения ПДК в пять из семи дней: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

Превышения ПДК в пять из семи дней: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:04Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
Вот и пришло время подвести итоги всех дней замеров воздуха, которые редакция TagilCity.ru провела на этой неделе. Узнайте, чем дышали жители города в эти дни.
  • 14 декабря - превышение ПДК диоксида азота в 20 раз (показатель 4 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3), сероводорода - в 95 раз (показатель 0,76 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3), формальдегида - в 6,4 раза (показатель 0,32 мг/м3 при разовой ПДК 0,05 мг/м3);
  • 15 декабря - превышений ПДК нет;
  • 16 декабря - превышений ПДК нет;
  • 17 декабря - превышение ПДК диоксида азота в семь раз (показатель 1,4 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3), сероводорода - в 3,7 раза (показатель 0,03 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3), формальдегида - в 1,2 раза (показатель 0,06 мг/м3 при разовой ПДК 0,05 мг/м3).

Кроме того, 17 декабря мы замерили воздух на содержание загрязнений в нескольких точках Выи и Красного Камня. Результаты показали, что не все жители там дышали чистым воздухом — в трех из шести мест замеров показания превысили разовую ПДК.

  • 18 декабря - превышение ПДК диоксида азота в 37 раз (показатель 7,4 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3), сероводорода - в 150 раз (показатель 2,33 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3), формальдегида - в 24 раза (показатель 1,21 мг/м3 при разовой ПДК 0,05 мг/м3), диоксида серы - в 2,4 раза (показатель 1,2 мг/м3 при разовой ПДК 0,5 мг/м3).
  • 19 декабря - превышение ПДК диоксида азота в семь раз (показатель 1,4 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3);
  • 20 декабря - превышение ПДК диоксида азота в два раза (показатель 0,4 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3), сероводорода - в 1,25 раза (показатель 0,01 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3).

По итогу наш прибор фиксировал превышения разовой ПДК загрязнений в пять из семи дней, снова.

На этой неделе состоялась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мы очень надеялись, что будут озвучены вопросы про выбросы в Нижнем Тагиле и санитарно-защитные зоны предприятий. Однако, увы, этого не случилось.

Возможно, все карты желающим задать вопросы про экологию спутала журналистка из Магнитогорска, которая почему-то назвала выбросы в родном городе простым туманом (что?) и сообщила президенту, что горожане преувеличивают проблемы загрязнений.

А еще Владимир Путин пообещал в рамках программы «Чистый воздух» в российских городах, где активно работает металлургическое производство, установить специальные датчики по анализу воздуха. Кстати, установка будет проходить за счет этих же самых предприятий-загрязнителей.

Также на этой недели в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области успокоили тагильчан, что никто не собирается исключать город из федеральной программы «Чистый воздух». И Нижний Тагил выйдет из нее «только после достижения плановых показателей по улучшению качества воздуха».

Кстати, министерство «порадовало» и в этом вопросе. Оказывается в 2019 году, согласно данным УГМС, уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился с высокого до повышенного. Ну что ж, вздохнем в честь этого полной грудью (на всякий случай осторожно).

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