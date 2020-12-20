Превышения ПДК в пять из семи дней: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

Также на этой недели в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области успокоили тагильчан, что никто не собирается исключать город из федеральной программы «Чистый воздух». И Нижний Тагил выйдет из нее «только после достижения плановых показателей по улучшению качества воздуха».