Превышения ПДК в пять из семи дней: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

Кроме того, 17 декабря мы замерили воздух на содержание загрязнений в нескольких точках Выи и Красного Камня. Результаты показали, что не все жители там дышали чистым воздухом — в трех из шести мест замеров показания превысили разовую ПДК.
По итогу наш прибор фиксировал превышения разовой ПДК загрязнений в пять из семи дней, снова.
На этой неделе состоялась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мы очень надеялись, что будут озвучены вопросы про выбросы в Нижнем Тагиле и санитарно-защитные зоны предприятий. Однако, увы, этого не случилось.
Возможно, все карты желающим задать вопросы про экологию спутала журналистка из Магнитогорска, которая почему-то назвала выбросы в родном городе простым туманом (что?) и сообщила президенту, что горожане преувеличивают проблемы загрязнений.
А еще Владимир Путин пообещал в рамках программы «Чистый воздух» в российских городах, где активно работает металлургическое производство, установить специальные датчики по анализу воздуха. Кстати, установка будет проходить за счет этих же самых предприятий-загрязнителей.
Также на этой недели в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области успокоили тагильчан, что никто не собирается исключать город из федеральной программы «Чистый воздух». И Нижний Тагил выйдет из нее «только после достижения плановых показателей по улучшению качества воздуха».
Кстати, министерство «порадовало» и в этом вопросе. Оказывается в 2019 году, согласно данным УГМС, уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился с высокого до повышенного. Ну что ж, вздохнем в честь этого полной грудью (на всякий случай осторожно).