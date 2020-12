За минувшие сутки в Нижнем Тагиле выявлено 24 случая коронавируса, сообщает оперштаб Свердловской области.

За все время пандемии зафиксировано 3378 случаев заболевания тагильчан. В Свердловской области за сутки выявили 403 случая инфицирования, общее количество заболевших составило 54 143 человека. 620 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, из них 234 — на аппаратах ИВЛ. Из больниц за сутки выписали 409 пациентов, всего выздоровели 46 446 свердловчан. За сутки скончались 16 человек, за все время пандемии зарегистрировано 1 328 летальных случаев.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter