В Свердловской области за сутки снова выявлено более 400 заболевших коронавирусом

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 403 случая COVID-19, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области за сутки зафиксировано более 400 случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных в Екатеринбурге — 224, в Нижнем Тагиле — 24 случая. Кроме того, инфекция выявлена у жителей Алапаевска, Богдановича, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова, Слободо-Туринского района и других. Всего с начала пандемии на Среднем Урале подтверждено 54 143 случая COVID-19. 620 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 370 — в реанимации, 234 подключены к аппаратам ИВЛ. В России за сутки выявлено 28 948 случаев заражения инфекцией. Больше всего в Москве — 7263, Санкт-Петербурге — 3759 и Московской области — 1539. С начала пандемии COVID-19 заразились 2 848 377 россиян. Число выздоровевших пациентов в Свердловской области превысило количество заболевших За сутки по выздоровлению из медучреждений было выписано 409 пациентов. Общее число вылечившихся достигло 46 446 человек. По стране за сутки выписали 20 915 человек. Больше всего в Москве — 4790, Санкт-Петербурге — 2326 и Московской области — 1098. Общее количество выздоровевших составило 2 275 657 человек. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей остаются 612 676 россиян. На Среднем Урале снизилось количество летальных случаев за сутки. С 19 по 20 декабря от коронавируса в регионе скончались 16 человек. С начала пандемии от инфекции умерло 1 328 свердловчан. В России за сутки умерло 511 человек. Больше всего в Москве — 77, Санкт-Петербурге — 73 и Воронежской области — 22. Общее число летальных случаев — 50 858.

