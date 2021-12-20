Сильные морозы до -33 градусов ожидаются в Свердловской области

Сильные морозы до -33 градусов ожидаются в Свердловской области
Сильные морозы до -33 градусов ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 12:26Здоровье и экологияФото: 1MI
Морозы до -33 градусов ожидаются с 21 декабря в Свердловской области, сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

После снегопадов в регионе станет холоднее. Столбики термометров 21–23 декабря опустятся до -24…-19. В северной части Свердловской области похолодает до -33…-28 градусов. Днем температура будет от -21 до -16, а на севере до -27, говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что за выходные с 18–19 декабря в регионе выпала половина месячной нормы осадков.

В ночь на 20 декабря из-за метели некоторые самолеты не смогли приземлиться в Кольцово в Екатеринбурге. Они смогли сделать это только утром. На время снегопада они были направлены в другие аэропорты.

Свердловская областьпогодаморозы
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