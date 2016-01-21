Глава Роспотребнадзора рассказала, как избежать заражения свиным гриппом (ФОТО)

Среди заболевших мы пока не зафиксировали тех, кому ввели вакцину. Это значит, что прививка сработала, она действительно защищает, - отметила Анна Попова. - Скорее всего, поэтому не очень высокие уровни заболеваемости в стране удастся сохранить.

Сейчас в России, да и во всем мире набирает обороты вирус «свиного» гриппа AH1N1, который в 2009 - 2010 годах унес более 20 тысяч жизней. Главная его особенность - тяжелейшие осложнения развиваются мгновенно, уже на второй-третий день. В зоне риска - пожилые люди, маленькие дети, беременные и «хроники», люди с ослабленным иммунитетом.

По прогнозам специалистов, в ближайшие три недели эпидемия будет нарастать, это процесс сезонный и неизбежный. А максимальный подъем активности вируса, также как и начало спада, ожидаются в феврале.

Первые признаки начала болезни - высокая температура, кашель, непроходящая головная боль, резкое ухудшение общего самочувствия, - рассказала Анна Попова. - Все это может возникнуть буквально за два часа. Грипп очень быстро может перейти в пневмонию. Кроме того, он меняет свойства крови, часть больных погибают от тромбозов. Болезнь может дать осложнения и на почки. Этот вирус поддается лечению препаратами, которые есть в наших аптеках. Резервные койки подготовлены в больницах еще с ноября прошлого года. Так что повода для паники нет.

По данным санитарно-эпидемиологических служб, среди всех острых респираторных инфекций именно «свиной» штамм АН1N1-2009 выявляется в 42 процентах случаев. Врачи предупреждают: эпидемия набирает обороты, и прививку сейчас уже делать поздно. Главное оружие против болезни - профилактика.

Когда вы в последний раз протирали свой смартфон дезинфицирующей салфеткой? -- спросила Анна Попова журналистов.

Почти никто не смог ответить на этот вопрос. На сайте Роспотребнадзора выложена краткая и понятная инструкция, как защититься от гриппа: часто мыть руки, лицо, носить медицинскую маску в транспорте и общественных местах, регулярно протирать все гаджеты. И главное - не заниматься самолечением! Если заподозрили болезнь - сразу к врачу и постельный режим.

Сейчас эпидемический порог превышен в 13 субъектах. Это Ненецкий автономный округ, Калужская область, Санкт-Петербург, Вологодская, Ульяновская, Тюменская, Новосибирская области, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Тыва, Саха Якутия, Алтайский и Приморский края. Только не нужно нагнетать ситуацию, предупреждает Попова. И к новостям о растущем количестве летальных исходов, которые то и дело поступают из регионов, надо относиться осторожно: все случаи и диагнозы специалисты будут тщательно изучать.

Каждый потерянный человек, каждая потерянная жизнь - это недопустимо. Нужно сделать так, чтобы не погибал никто. Однако информационная провокация на эту тему - это преступная спекуляция на здоровье людей убеждена Анна Попова.

Сейчас о начале эпидемии гриппа заявили уже 9 европейских стран. Еще десять отметили нарастание активности вируса. На Украине гриппом болеет около 6 процентов населения. Из них 70 процентов - дети и беременные женщины. Так что вирус пришел к нам не только с Дальнего Востока, как это бывает обычно, но и с южных территорий. Охват профилактическими прививками на Украине не превышает 10 процентов. Отсюда и результат. Поэтому Россия принимает все меры, чтобы эпидемия в этой соседней стране не стала причиной вспышек болезни на приграничных с ней территориях. Усилен пограничный санитарно-карантинный контроль.

Симптомы гриппа АH1N1-2009

высокая температура (97%),

кашель (94%),

насморк (59%),

боль в горле (50%),

головная боль (47%),

учащенное дыхание (41%),

боли в мышцах (35%),

конъюнктивит (9%).

В некоторых случаях наблюдались симптомы желудочно-кишечных расстройств, тошнота, рвота (18%), диарея (12%).

Как защититься от гриппа

Правило N 1: Соблюдайте гигиену.

Мойте руки, лицо, чистите и дезинфицируйте дверные ручки, стулья, столы, гаджеты, сумки и т. д.

Правило N 2: Соблюдайте расстояние и этикет.

Избегайте близкого контакта с больными людьми, поездок и многолюдных мест, прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании. Не трогайте руками глаза, нос или рот. Надевайте маску.

Правило N 3: Ведите здоровый образ жизни.