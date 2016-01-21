Ученые: аппетит человека зависит от размеров стола

Психологи из США выяснили, что степень насыщения и аппетиты человека зависят не только от размеров кусочков еды или тарелок, на которой она лежит, но и от габаритов обеденного стола, говорится в статье в Journal of the Association for Consumer Research.

Относительно недавно психологи и диетологи все чаще начали заявлять, что на аппетит человека и его склонность есть больше или меньше пищи влияют не только вкусовые качества еды, но и то, как эта еда поглощается. К примеру, крупные столовые приборы и тарелки заставляют нас переедать, а белая и легкая посуда делает еду более вкусной.

Бреннан Дэвис (Brennan Davis) из Политехнического университета штата Калифорния в Луис-Облиспо (США) и его коллеги выяснили, что на наше восприятие пищи и ее вкуса не менее сильно влияют и размеры стола, на котором стоит блюдо с едой, наблюдая за тем, как две сотни добровольцев-студентов ело большие пиццы.

Половина из этих пицц была разрезана на «восьмушки», а другие пироги были разделены еще больше, на шестнадцать кусков. Часть пицц ученые выставили на небольшие столики, чьи размеры были чуть больше, чем сами пироги, а другие были поставлены на особо крупные столы, где пицца занимала гораздо меньше места.

Наблюдая за поведением студентов, ученые заметили любопытный феномен – оказалось, что большой стол отвлекал их и заставлял считать, что «восьмушки» и менее крупные куски примерно равны по размерам. В результате этого студенты, сидевшие за большим столом с небольшими кусочками пиццы, ели гораздо меньше, чем их соседи за маленькими столами.