В России собрались испытать на волонтерах универсальную вакцину против гриппа

Универсальная вакцина от любых штаммов гриппа - по ней закончены экспериментальные исследования, подтверждена эффективность на лабораторных животных, в том числе на хомяках. Следующий этап - исследования на волонтерах, если на это будут средства сказала Цыбалова журналистам в среду.

Цыбалова уточнила, что такие испытания могут занять длительное время.

Необходимо подготовить большой пакет документов, согласовать со многими инстанциями, получить разрешение Минздрава, не говоря уже о финансировании, в котором сегодня у нас уверенности нет. При хорошем прогнозе, исследования могут начаться весной и продлиться 2-3 года. Затем сможем регистрировать подчеркнула Цыбалова.

По словам заместителя директора НИИ гриппа, всего на разработку вакцины такого рода требуется в среднем около 8 лет. В институте занимаются универсальной вакциной уже около 5 лет.

В мире есть подобные исследования, но до регистрации вакцины пока тоже никто не дошел сказала Цыбалова.

Универсальная вакцина против гриппа предполагает купирование инфицированных клеток.