«Мало запретить людям пластик». В Нижнем Тагиле ищут помещение для музея мусора

Проект «Немузей мусора» открылся в Екатеринбурге в 2019 году. Как заявил авторы, основная задача — доказать, что многие вещи могут получить вторую жизнь, а людям стоит бережнее относиться к планете и заменить использование одноразовых пластиковых вещей на экологически безопасные. По их словам, экспонаты для первого «немузея» они собирали несколько лет.

Сейчас они хотят расширить географию проекта и открыть «Немузей мусора» в Нижнем Тагиле.

Основная задача — просвещение. В Нижнем Тагиле проект будет представлен так же, как в Екатеринбурге: зоны сортировки, площадка для «немузея», для лектория и коворкинга, где могут собираться все эко-активисты, и площадка для взаимодействия всех заинтересованных сторон. Будут созданы 10 рабочих мест в моногороде. Казалось бы, это мало, но эти 10 рабочих мест очень важны, уверена соавтор проекта Яна Трудкова.

Выбор Нижнего Тагила организаторы объяснили несколькими причинами.

Мы выходим в моногорода как в города социально-напряженные, и основная работа проекта — просветительская работа, посвящение людей в раздельный сбор отходов. [Нужно понять] насколько люди готовы это делать,рассказывает TagilCity.ru Яна Трудкова.

Также авторы рассказали, что прислушались к обращениям тагильчан, которые посещали «немузей» в Екатеринбурге.

Мы долго думали, и люди нас просили открыть точки в других городах. Почему Нижний Тагил? В том числе потому, что на территории есть человек, который готов поддержать открытие данного проекта — [депутат Госдумы РФ] Алексей Балыбердин. На прошлой неделе мы встречались с ним, сейчас разрабатываем рабочую карту открытия проекта, делится автор «Немузея» Илья Капустин.

Фото: группа "Немузей мусора" ВКонтакте

Алексей Балыбердин подтвердил, что готов поддержать открытие подобного экологического проекта в Нижнем Тагиле.

Организаторы сами вышли на меня, они читают мои аккаунты в соцсетях, как мы работаем с региональным оператором «Рифей», как идет реализация экологической реформы, в том числе у нас, в Тагиле. Идея хорошая, идея мне нравится. Организовать сбор отсортированного мусора и часть из таких предметов может пополнить коллекцию «Немузея», которая уже существует. Тем самым мы еще больше будем популяризировать идею раздельного сбора мусора, заявил депутат.

Ещё одним аргументом в пользу открытия в Нижнем Тагиле, по словам организаторов, стало то, что откликнулся бизнесмен, готовый забирать из «немузея» вторсырье, принесённое потенциальными посетителями.

Предприниматель Андрей Рогачев рассказал, что занимается сбором вторсырья на территории города уже не первый год, а «немузей» может стать ещё одним пунктом приёма.

Мы сами занимаемся сбором и сортировкой вторичного сырья, отправляем на заводы — у нас с ними договоры. Основное направление — это стеклобутылка, пластиковая бутылка и алюминиевая банка. В городе работают пункты приема и контейнеры для раздельного сбора мусора. В дальнейшем мы планируем забирать из «Немузея», что они соберут, и на нашей базе рассортировывать и отправлять на заводы, рассказывает Андрей Рогачев.

Помимо приёма вторсырья и экспозиции из интересных объектов, организаторы намерены привлечь поставщиков экотоваров.

Планируется «Немагазин», в котором будут представлены эко-товары. В Тагиле активно ответили ребята, которые продают и производят такие товары для замены одноразовых, такая площадка тоже будет. А ещё в будущем в ТЦ DEPO хотели бы поставить станцию для раздельного сбора отходов, как стоит в Екатеринбурге в ТЦ «Мега», делится планами соавтор проекта.

Фото: группа "Немузей мусора" ВКонтакте

Одним из партнёров собирается стать экоактивистка Анна Дудина, которая создала сообщество SWY — start with yourself (с англ. «начни с себя»), в котором пропагандируется идея использования многоразовых товаров вместо опасного пластика.

В этом мире мало запретить людям пользоваться пластиком (мешки, ватные палочки, трубочки и так далее). Нужно до каждого донести, для чего использовать экопродукты в 2020 году! Очень рада, что в Тагиле появится «Немузей мусора», ведь тагильская молодежь заинтересована в переработке вторсырья. Каждый сможет себе приобрести качественные многоразовые экотовары и узнать много полезной информации. Я верю, что с помощью объединения людей у нас получится сократить количество неразлагаемого мусора на Земле!говорит Анна.

Также экоактивистка предлагает тагильчанам отказаться от «вредных» товаров в пользу изделий из бамбука, хлопка, дерева.

Точные сроки открытия проекта в Нижнем Тагиле зависят от помещения: «Немузей» ищет площади с лояльными условиями аренды.

Все зависит от помещения, открываться хотели бы в начале февраля. Очень важно, чтобы на этапе старта проекта была льготная аренда. Например, в ТЦ «Успенский» мы не платим коммерческую аренду, покрываем только коммунальные услуги на 160 квадратах. Это очень важно на первом этапе, потому что музей у нас работает бесплатно, любой может прийти на экспозицию бесплатно, платными будут только экскурсии,обещают организаторы.

Сейчас прорабатываем: они на своем уровне, я — на своем. Думаю, что все должно получиться. Общаюсь в том числе с администрацией города, может быть, кто-то из частных инвесторов и арендодателей согласится предоставить помещение на определенных условиях, рассказал депутат Госдумы Алексей Балыбердин.

По словам организаторов, пока основной вариант для площадки, который отвечает всем требованиям «Немузея», — здание бывших авиакасс на проспекте Строителей.