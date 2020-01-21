В Свердловской области введен карантин в 17 детсадах и 4 школах
Сегодня, 10:16Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В период с 13 по 19 января в Свердловской области ОРВИ заболели 22 тысячи человек. В связи с ростом числа заболевших в регионе на карантин частично закрыты несколько учебных заведений, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
В целом за неделю число заболевших ОРВИ увеличилось на 42%. Зарегистрировано более 900 случаев с предварительным диагнозом «пневмония», что на 39% выше, чем неделю назад.
Образовательный процесс частично приостановлен в 17 детсадах, в четырех школах закрыты несколько классов.
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