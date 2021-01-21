В Екатеринбурге у переболевшего COVID-19 пациента развилось редкое осложнение

В Екатеринбурге у переболевшего COVID-19 пациента развилось редкое осложнение

Сегодня, 22:29Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге у мужчины, переболевшего коронавирусом, развилось редкое осложнение.

После того, как в июле мужчина заразился и переболел COVID-19, у него развился синдром Гийена-Барре, который вызывает паралич и невозможность дышать самостоятельно, сообщает Е1. Несмотря на то, что болезнь протекала в легкой форме, в ноябре у мужчины начала болеть спина и отниматься ноги.

На данный момент, по словам жены пациента, его удалось снять с ИВЛ и перевести в неврологию. Состояние больного постепенно улучшается.

Напомним, в январе стало известно, что российские ученые выявили новый вариант COVID-19. Он приобрел 18 мутаций, находясь в организме человека со слабым иммунитетом.

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