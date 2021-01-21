В Екатеринбурге у переболевшего COVID-19 пациента развилось редкое осложнение

После того, как в июле мужчина заразился и переболел COVID-19, у него развился синдром Гийена-Барре, который вызывает паралич и невозможность дышать самостоятельно, сообщает Е1. Несмотря на то, что болезнь протекала в легкой форме, в ноябре у мужчины начала болеть спина и отниматься ноги.