В Екатеринбурге у переболевшего COVID-19 пациента развилось редкое осложнение

В Екатеринбурге у мужчины, переболевшего коронавирусом, развилось редкое осложнение.

После того, как в июле мужчина заразился и переболел COVID-19, у него развился синдром Гийена-Барре, который вызывает паралич и невозможность дышать самостоятельно, сообщает Е1. Несмотря на то, что болезнь протекала в легкой форме, в ноябре у мужчины начала болеть спина и отниматься ноги. На данный момент, по словам жены пациента, его удалось снять с ИВЛ и перевести в неврологию. Состояние больного постепенно улучшается. Напомним, в январе стало известно, что российские ученые выявили новый вариант COVID-19. Он приобрел 18 мутаций, находясь в организме человека со слабым иммунитетом. Российские ученные выявили 18 мутаций коронавируса у одного пациента

