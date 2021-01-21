В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за 43-градусных морозов

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за 43-градусных морозов

Сегодня, 17:32Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области из-за предстоящих морозов до -43 градусов объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГУ МСЧ по региону.

Сотрудники ведомства призывают жителей быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности. На период морозов необходимо воздержаться от работы на открытом воздухе, а туристам от походов.

Также при низких температурах повышаются риски возникновения пожаров из-за использования электронагревательных приборов и печей.

Автомобилистам рекомендуется отказаться от поездок. Если машина заглохла далеко от населенного пункта, нужно вызвать помощь и оставаться в транспорте. Необходимо иметь при себе термос с горячим чаем, запас продуктов питания, телефон, лопату и спички.

О возникновении ЧП и необходимости оказания помощи жители могут обращаться по телефонам 101 или 112.

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