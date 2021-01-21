В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за 43-градусных морозов

Автомобилистам рекомендуется отказаться от поездок. Если машина заглохла далеко от населенного пункта, нужно вызвать помощь и оставаться в транспорте. Необходимо иметь при себе термос с горячим чаем, запас продуктов питания, телефон, лопату и спички.