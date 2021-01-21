В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за 43-градусных морозов

Сотрудники ведомства призывают жителей быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности. На период морозов необходимо воздержаться от работы на открытом воздухе, а туристам от походов.
Также при низких температурах повышаются риски возникновения пожаров из-за использования электронагревательных приборов и печей.
Автомобилистам рекомендуется отказаться от поездок. Если машина заглохла далеко от населенного пункта, нужно вызвать помощь и оставаться в транспорте. Необходимо иметь при себе термос с горячим чаем, запас продуктов питания, телефон, лопату и спички.
О возникновении ЧП и необходимости оказания помощи жители могут обращаться по телефонам 101 или 112.