В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за 43-градусных морозов

В Свердловской области из-за предстоящих морозов до -43 градусов объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГУ МСЧ по региону.

Сотрудники ведомства призывают жителей быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности. На период морозов необходимо воздержаться от работы на открытом воздухе, а туристам от походов. Также при низких температурах повышаются риски возникновения пожаров из-за использования электронагревательных приборов и печей. Автомобилистам рекомендуется отказаться от поездок. Если машина заглохла далеко от населенного пункта, нужно вызвать помощь и оставаться в транспорте. Необходимо иметь при себе термос с горячим чаем, запас продуктов питания, телефон, лопату и спички. О возникновении ЧП и необходимости оказания помощи жители могут обращаться по телефонам 101 или 112.

