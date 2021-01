В Свердловской области от коронавируса вылечились более 59 тысяч человек

За сутки в Свердловской области зарегистрировано 392 случая коронавируса, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области количество заболевших COVID-19 опять приближается к 400 случаям За сутки больше всего заболевших зафиксировано в Екатеринбурге — 148, в Нижнем Тагиле выявлено 15 случаев. Кроме того, коронавирус зарегистрирован у жителей Артинского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Махнево, Невьянска, Нижних Серёг, Нижней Салды, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского района, Ревды, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сосьвы, Сухого Лога, Сысерти, Талицы, Туринского городского округа, поселка Уральский. Общее количество заболевших составило 66 751 пациентов. Состояние 510 человек врачи оценивают как тяжелое, 315 из них лежат в реанимации, 211 находятся на аппаратах ИВЛ. В России за сутки зафиксировано 21 887 случаев COVID-19 в 85 регионах страны, больше всего заболевших в Москве — 3458, Санкт-Петербурге — 3112 и Московской области — 1092. За время пандемии выявлено 3 655 839 случаев новой коронавирусной инфекции. В Свердловской области от коронавируса выздоровели более 59 тысяч человек За минувшие сутки из медучреждений выписано 402 пациента, всего за время пандемии от инфекции выздоровело 59 218 человек. По стране за сутки выздоровели от коронавируса 26 902 человека. Больше всего выписано в Москве — 5220, Санкт-Петербурге — 4194 и Московской области — 1250. Общее количество выздоровевших составило 3 054 218 россиян. По данным Роспотребнадзора под наблюдением врачей остается 634 201 человек. За сутки в Свердловской области зарегистрировано 17 случаев смерти от COVID-19 За время пандемии от коронавируса скончалось 1 872 жителя региона. В России от инфекции с 20 по 21 января умерло 612 человек, больше всего в Санкт-Петербурге — 79, Москве — 69 и Московской области — 39. Общее число летальных случаев в стране — 67 832 пациента.

