В Свердловской области от коронавируса вылечились более 59 тысяч человек

В Свердловской области количество заболевших COVID-19 опять приближается к 400 случаям

За сутки больше всего заболевших зафиксировано в Екатеринбурге — 148, в Нижнем Тагиле выявлено 15 случаев. Кроме того, коронавирус зарегистрирован у жителей Артинского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Махнево, Невьянска, Нижних Серёг, Нижней Салды, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского района, Ревды, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сосьвы, Сухого Лога, Сысерти, Талицы, Туринского городского округа, поселка Уральский.