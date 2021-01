Количество тестирований на выявление коронавируса в Свердловской области снизилось.

Так, 19 января в регионе было проверено 8,5 тысячи проб, а 15 января — 14,9 тысячи, пишет E1. Издание отмечает, что в декабре каждые сутки проводилось порядка 20 тысяч исследований. Врач лабораторной диагностики объяснил, что ситуация с тестированием изменилась после того, как Роспотребнадзор скорректировал правила. Теперь проверка контактных с зараженными не проводится, если у них нет симптомов заболевания.

