В тагильском госпитале Тетюхина пациенты смогут получить медпомощь по полису ОМС

В тагильском госпитале Тетюхина пациенты смогут получить медпомощь по полису ОМС

Сегодня, 13:35Здоровье и экологияPhoto: Яндекс.Карты
Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени Тетюхина в Нижнем Тагиле с 2021 года готов оказать бесплатную помощь пациентам в рамках ОМС.

Госпиталь стал участником программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу лечебного учреждения.

В частности, помощь будет оказываться по направлению травматологии и ортопедии, вертебрологии, гинекологии, урологии и отоларингологии.

В центре сообщили, что для того, чтобы попасть на прием ко врачу пациент должен иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Напомним, в ноябре 2019 года свердловский минздрав одобрил заявку госпиталя в Нижнем Тагиле на увеличение квот на 656 госпитализаций в круглосуточный стационар, на 115 в дневной и на 3,5 тысячи посещений.

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