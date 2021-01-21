В тагильском госпитале Тетюхина пациенты смогут получить медпомощь по полису ОМС

Госпиталь стал участником программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу лечебного учреждения.
В частности, помощь будет оказываться по направлению травматологии и ортопедии, вертебрологии, гинекологии, урологии и отоларингологии.
В центре сообщили, что для того, чтобы попасть на прием ко врачу пациент должен иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Напомним, в ноябре 2019 года свердловский минздрав одобрил заявку госпиталя в Нижнем Тагиле на увеличение квот на 656 госпитализаций в круглосуточный стационар, на 115 в дневной и на 3,5 тысячи посещений.