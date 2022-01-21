Новое оборудование для рентгена легких появилось в ГБ № 1 Нижнего Тагила

Новое оборудование для рентгена легких появилось в ГБ № 1 Нижнего Тагила
Новое оборудование для рентгена легких появилось в ГБ № 1 Нижнего Тагила
Сегодня, 12:40Здоровье и экологияФото: пресс-служба ГБ №1
Новое оборудование для проведения флюорографии появилось в ГБ № 1 Нижнего Тагила. Поликлиника получила два новых флюорографа.

Оборудование было приобретено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Оно уже введено в эксплуатацию.

Каждый год жители Дзержинского района проводят около 25 тысяч профилактических и диагностических исследований. Современное оборудование позволяет проводить манипуляции стоя в прямой и боковой проекции. Кроме того, для пациентов с ограниченными возможностями доступно проведения процедуры в сидячем положении, сообщили в пресс-службе ГБ № 1.

Чувствительность нового приемника позволяет получать высококачественные снимки. При этом тратится минимальное количество времени, а лучевая нагрузка на организм человека низкая.

В настоящее время, не зависимо от социального положения и статуса, опасной инфекцией, при контакте с переносчиком, может заразиться любой. Необходимо помнить, что пренебрежение профилактикой и ранней диагностикой, создаёт риск упустить время и запустить заболевание. Запущенное заболевание сложно поддаётся лечению и может привести к необратимым последствиям,отметил главный врач Александр Павловских.

Отмечается, что большинство тяжелых и опасных заболеваний могут протекать скрытно и только регулярное прохождение флюорографии позволяет их выявить на ранних стадиях.

Пройти обследование можно в поликлинике ГБ № 1 на улице Окунева, 30, кабинет № 108 (1 этаж) с 15:00 до 18:00, кабинет № 414 (4 этаж) с 08:00 до 13:00. При себе необходимо иметь: полис и при наличии, направление от терапевта.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
больницаЦГБ №1Нижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы