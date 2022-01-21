Новое оборудование для рентгена легких появилось в ГБ № 1 Нижнего Тагила

В настоящее время, не зависимо от социального положения и статуса, опасной инфекцией, при контакте с переносчиком, может заразиться любой. Необходимо помнить, что пренебрежение профилактикой и ранней диагностикой, создаёт риск упустить время и запустить заболевание. Запущенное заболевание сложно поддаётся лечению и может привести к необратимым последствиям,отметил главный врач Александр Павловских.