Паллиативная помощь была оказана екатеринбуржским семьям в день памяти доктора Лизы

В день рождения Елизаветы Глинки уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, а также завотделением паллиативной помощи ОДКБ №1 Лариса Шукшина посетили семьи горожан, которые нуждаются в паллиативной помощи. Гости взяли с собой сладкие подарки и мягкие игрушки для детей.

В настоящее время в регионе 286 несовершеннолетних имеют неизлечимые заболевания. Каждый год в семьи к ним приезжает целая бригада докторов и медработников (неврологи, педиатры, медсёстры), чтобы проконсультировать родителей, помочь в уходе за ребёнком, а также оказать помощь в иных сферах.

Напомним, доктор Лиза в день гибели направлялась в Сирию с партией лекарств для госпиталя. В Екатеринбурге в честь благотворительницы на стене хосписа установили портрет Елизаветы Глинки, передает издание «Областная газета».