Сергей Носов: «Бережливые поликлиники» будем развивать дальше» (ФОТО)
В поликлинике №4 Нижнего Тагила был реализован второй в городе проект «Бережливая поликлиника». Сегодня Сергей Носов посетил медучреждение.
Глава города отметил, что проект нужно реализовывать дальше, исходя из опыта этой поликлиники.
Хотя глава города отметил, что он всегда был против таких «витринных» проектов, потому что, с одной стороны, они должны быть как образец для подражания, как прорыв, как получение нового опыта, уточнение деталей. Но с другой стороны, под этот уровень дальше надо подтягивать остальных.
Когда мы говорим о «Бережливой поликлинике», здесь очень много самоорганизации труда. Казалось бы, чего сложного, да, все гениальное просто. Если хотите, наверно, научная организация, как когда-то называли этот процесс - повышение качества труда, эффективности, но основанный на современных технологиях и возможностях пояснил мэр.
Также Сергей Носов отметил, что надо иметь целую сеть по городу, позволяющую взаимодействовать всем поликлиникам, стационарам и больницам, скорой помощи и т. д. Он подчеркнул, что это государственно важная задача, которую поставил президент, руководство страны.
Я надеюсь, эта поликлиника – пример того, как можно и нужно выполнять поручения, а главное - приносить пользу людям. Взаимодействуя с Ростелекомом, с Минздравом Свердловской области, мы готовы также оказать содействие, во всяком случае - в рамках проектирования и составления проекта сметной документации.
Напомним, что
Ранее Мэр Нижнего Тагила заявил о готовности муниципалитета взять на себя проектирование «Бережливых поликлиник».
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