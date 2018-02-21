Тагильчане пожаловались на полосу препятствий у родника «Прохладный» (ВИДЕО)

Известно как минимум о двух несчастных случаях, произошедших на роднике. Так, тагильчанка Марина Захарченко однажды поскользнулась там и надорвала спину. Чтобы избавиться от проблем со здоровьем, ей потребовалось длительное лечение.

Другой случай произошёл в декабре 2017 года. Женщина упала и сломала ногу, а также потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, сотрудники которой были вынуждены даже нести пострадавшую в машину на носилках.

Кроме того, опасность для любителей чистой воды представляет крыша, котору некогда установили сотрудники базы «Спартак».

Все вышеперечисленные проблемы стали поводом для обращения в администрацию города, а также в службу городского хозяйства, чтобы те помогли устранить угрозу для здоровья тагильчан.