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Тагильчане пожаловались на полосу препятствий у родника «Прохладный» (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане пожаловались на полосу препятствий у родника «Прохладный» (ВИДЕО)

21 февраля, 07:30Здоровье и экология
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