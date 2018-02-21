Тагильчане пожаловались на полосу препятствий у родника «Прохладный» (ВИДЕО)
Тагильчане пожаловались в мэрию города на благоустройство у родника «Прохладный» близ базы «Спартак». По словам горожан, чтобы добраться до источника воды, приходится преодолевать целую полосу препятствий.
Известно как минимум о двух несчастных случаях, произошедших на роднике. Так, тагильчанка Марина Захарченко однажды поскользнулась там и надорвала спину. Чтобы избавиться от проблем со здоровьем, ей потребовалось длительное лечение.
Другой случай произошёл в декабре 2017 года. Женщина упала и сломала ногу, а также потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, сотрудники которой были вынуждены даже нести пострадавшую в машину на носилках.
Кроме того, опасность для любителей чистой воды представляет крыша, котору некогда установили сотрудники базы «Спартак».
Все вышеперечисленные проблемы стали поводом для обращения в администрацию города, а также в службу городского хозяйства, чтобы те помогли устранить угрозу для здоровья тагильчан.
Видео: «Тагил-ТВ»
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