Метель накроет Свердловскую область 23 февраля

Ухудшение погоды ожидается в предстоящие праздничные выходные. Так, в пятницу синоптики обещают -7 градусов со снегом.

В субботу, 23 февраля, Свердловскую область накроет метель, температура воздуха -4 градуса днем и -12 ночью, по данным Гисметео. В воскресенье -6 градусов днем и -12 ночью.

В связи с ухудшением погодных условий на дорогах могут возникать аварийные ситуации. Водителей просят воздержаться от дальних поездок, а также соблюдать скоростной режим.