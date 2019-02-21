Метель накроет Свердловскую область 23 февраля

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В Свердловской области в День защитника Отечества ожидается метель.
Ухудшение погоды ожидается в предстоящие праздничные выходные. Так, в пятницу синоптики обещают -7 градусов со снегом.
В субботу, 23 февраля, Свердловскую область накроет метель, температура воздуха -4 градуса днем и -12 ночью, по данным Гисметео. В воскресенье -6 градусов днем и -12 ночью.
В связи с ухудшением погодных условий на дорогах могут возникать аварийные ситуации. Водителей просят воздержаться от дальних поездок, а также соблюдать скоростной режим.
Вероятно, будет усилена работа снегоуборочной техники, автомобилистов просят не парковать машины в ночное время на обочинах дорог и не мешать проезду спецтехники.
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