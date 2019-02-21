Путин поручил сделать медицинскую помощь доступной для всей России к 2020 году

20 февраля в послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что качество оказания медицинских услуг в регионах оставляет желать лучшего и поэтому поступает много жалоб со стороны граждан.

Знаю, что нынешнее состояние, уровень доступности медицинской помощи, он, с одной стороны, вроде как растет, и, действительно, растет, но, тем не менее, многих граждан не устраивает,отметил Владимир Владимирович в своём обращении.

Больше всего претензий россияне предъявляют к работе первичного звена медицинских учреждений - поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Глава государства отметил, что к нужным специалистам выстраиваются большие очереди, а получить помощь бесплатно практически невозможно, особенно в отдалённых регионах страны.

Да, число фельдшерско-акушерских пунктов и мобильных медицинских комплексов растет. Однако там, где их до сих пор нет, человеку от общих средних цифр не легче. До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех, я хочу это подчеркнуть - именно во всех без исключения населенных пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили,заявил Путин.

Напомним, что ФАПы на территории Свердловской области были установлены с задержкой. По информации регионального Минздрава, виноват в этом оказался подрядчик. При этом Министерство здравоохранения отчиталось об установке ФАПов там, где их на самом деле не оказалось.

2 Заявленные в документах Минздрава Свердловской области ФАПы не обнаружены в поселках Фото Заявленные в документах Министрества здравоохранения Свердловской области фельдшерско-акушерские пункты в поселке Крылатовском Ревды и Коптяки Среднеуральска не были обнаружены при проверке.

Например, в поселке Крылатовском Ревды и Коптяки Среднеуральска при проверке выяснилось, что никаких пунктов нет, а жителям известно лишь о местах, на которых они должны были появиться. Чуть позже ведомство признало, что вместо 17 планируемых ФАПов в населенных пунктах появились только 10 пунктов медпомощи. А в деревне под Камышловом ФАП проработал всего неделю, а потом оказалось, что некому принимать пациентов.