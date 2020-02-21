Ученый из Екатеринбурга разработал новый способ лечения опухоли мозга
Сегодня, 16:27Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Ученый из Уральского государственного медицинского университета Всеволод Мелехин придумал новый способ лечения опухоли мозга — глиобластомы, который основан на генной инженерии. Об этом сообщает пресс-служба Фонда содействия инновациям в Свердловской области.
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Мелехин, являющийся преподавателем кафедры медицинской биологии и генетики, предложил абсолютно новый способ терапии онкологии. В его основе лежат биотехнологии, которые точечно воздействуют на опухоль.
Новый метод предполагает доставку отвечающего за продолжительность жизни и обладающего противоонкологическим эффектом гена Клото прямо к раковым клеткам. При его воздействии глиобластома прекращает производить новые клетки, а старые погибают. По результатам доклинических исследований, рост раковых клеток замедляется на 20%, а их жизнеспособность становится меньше на 80%.
Старт разработке Всеволода Мелехина дал полученный в 2017 году грант в размере 500 тысяч рублей от Фонда содействия инновациям по программе «Умник».
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