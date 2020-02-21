Ученый из Екатеринбурга разработал новый способ лечения опухоли мозга

Мелехин, являющийся преподавателем кафедры медицинской биологии и генетики, предложил абсолютно новый способ терапии онкологии. В его основе лежат биотехнологии, которые точечно воздействуют на опухоль.

Новый метод предполагает доставку отвечающего за продолжительность жизни и обладающего противоонкологическим эффектом гена Клото прямо к раковым клеткам. При его воздействии глиобластома прекращает производить новые клетки, а старые погибают. По результатам доклинических исследований, рост раковых клеток замедляется на 20%, а их жизнеспособность становится меньше на 80%.