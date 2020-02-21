В Нижнем Тагиле за неделю зарегистрировано 3,2 тысячи новых случаев ОРВИ
Сегодня, 13:51Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За минувшую неделю в Нижнем Тагиле зарегистрировано 3,2 тысячи новых случаев заболевания ОРВИ, что на 5% выше показателя предыдущей недели, сообщает администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации замначальника территориального управления Роспотребнадзора Ольги Котовой, уровень заболеваемости среди детей до двух лет снизился на 10%, также снижение на 5% зафиксировано среди учащихся школ. При этом среди взрослых уровень заболеваемости вырос за неделю на 16%. Диагноз «грипп» за неделю подтвержден у 20 горожан.
Отмечается, что в Нижнем Тагиле необходимо продолжить мероприятия по контролю заболеваемости. В настоящий момент все школы и детсады города функционируют в штатном режиме. В детсадах некоторые группы находятся на карантине.
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