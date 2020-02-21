В Нижнем Тагиле за неделю зарегистрировано 3,2 тысячи новых случаев ОРВИ

По информации замначальника территориального управления Роспотребнадзора Ольги Котовой, уровень заболеваемости среди детей до двух лет снизился на 10%, также снижение на 5% зафиксировано среди учащихся школ. При этом среди взрослых уровень заболеваемости вырос за неделю на 16%. Диагноз «грипп» за неделю подтвержден у 20 горожан.