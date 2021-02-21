17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Нижнем Тагиле

В общей сложности количество заразившихся в Нижнем Тагиле за время эпидемии достигло 4 619 человек.
В Свердловской области за время эпидемии выявлено 76 355 случаев заболевания, из них 215 — за прошедшие сутки.
317 человек находятся в больницах в тяжелом состоянии. 121 пациент подключен к аппаратам ИВЛ.
На Среднем Урале от инфекции вылечились 69 251 свердловчан. 225 человека выписали из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.
За период с 20 по 21 февраля в Свердловской области зарегистрировано 10 летальных случаев. Общее число скончавшихся от коронавируса в регионе достигло 2 302 человек.