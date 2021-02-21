17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Нижнем Тагиле

17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:57Здоровье и экологияФото: pixabay.com
17 новых случаев COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле за минувшие сутки, сообщает оперштаб Свердловской области.

В общей сложности количество заразившихся в Нижнем Тагиле за время эпидемии достигло 4 619 человек.

В Свердловской области за время эпидемии выявлено 76 355 случаев заболевания, из них 215 — за прошедшие сутки.

317 человек находятся в больницах в тяжелом состоянии. 121 пациент подключен к аппаратам ИВЛ.

На Среднем Урале от инфекции вылечились 69 251 свердловчан. 225 человека выписали из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.

За период с 20 по 21 февраля в Свердловской области зарегистрировано 10 летальных случаев. Общее число скончавшихся от коронавируса в регионе достигло 2 302 человек.

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