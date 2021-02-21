215 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

В России в общей сложности за время пандемии от коронавируса умерли 83 293 пациентов, из них 417 человек — за минувшие 24 часа. Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Москве — 52, Санкт-Петербурге — 49, а также Московской области — 29.