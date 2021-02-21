215 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

215 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

Сегодня, 13:47Здоровье и экологияФото: pixabay.com
215 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Свердловской области с 20 по 21 февраля, сообщает оперативный штаб региона.

В Свердловской области почти 200 человек с COVID-19 находятся в реанимации

Больше всего случаев коронавируса выявлено в Екатеринбурге — 79, также инфекция обнаружена у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Салды, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Талицкого и Туринского городских округов.

С начала пандемии на Среднем Урале выявлено 76 355 случаев заражения.

В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Свердловской области находятся 317 человек, из них 197 в реанимации, а 121 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легкцих.

В России за минувшие сутки выявлено 12 742 случая заболевания в 85 регионах страны. Больше всего заболевших выявлено в Москве — 1 602, Санкт-Петербурге — 996 и Московской области — 735. За все время пандемии выявлено 4 164 726 случаев заболевания коронавирусом среди россиян.

На Среднем Урале за сутки выписали из больниц 225 человек.

В общей сложности в регионе излечился от инфекции 69 251 пациент.

В России за сутки из медицинских учреждений были выписаны 16 012 человек. Больше всего выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге — 2350, Москве — 1 807 и Московской области — 601. За время эпидемии вылечились от инфекции 3 713 445 россиян.

В Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано 10 летальных случаев от COVID-19

С начала эпидемии от коронавируса скончались 2 302 жителя области.

В России в общей сложности за время пандемии от коронавируса умерли 83 293 пациентов, из них 417 человек — за минувшие 24 часа. Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Москве — 52, Санкт-Петербурге — 49, а также Московской области — 29.

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