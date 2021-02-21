Первая тест-система для «британского» штамма коронавируса зарегистрирована в России

Подобная тест-система была разработана компанией «ДНК-технологии», а также Национальным исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России, пишет «Областная газета».
Разработка и вывод на рынок первой российской тест-системы для выявления «британского» штамма коронавируса является большим успехом российских учёных,сообщает Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.
Напомним, в январе в России был зафиксирован первый случай «британского» штамма коронавируса. Мужчина, прилетевший из Великобритании, перенёс вирус в лёгкой форме.