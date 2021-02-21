Первая тест-система для «британского» штамма коронавируса зарегистрирована в России

Первая тест-система для определения коронавируса «британского» штамма зарегистрирована в России. Такой метод позволит провести полимеразную цепную реакцию двух мутаций, которая характерна для данного типа коронавируса.

Подобная тест-система была разработана компанией «ДНК-технологии», а также Национальным исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России, пишет «Областная газета». Разработка и вывод на рынок первой российской тест-системы для выявления «британского» штамма коронавируса является большим успехом российских учёных,сообщает Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Напомним, в январе в России был зафиксирован первый случай «британского» штамма коронавируса. Мужчина, прилетевший из Великобритании, перенёс вирус в лёгкой форме. В России выявлен первый случай «британского» штамма COVID-19

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