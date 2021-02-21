Синоптики продлили штормовое предупреждение до 25 февраля из-за морозов на Урале

Синоптики продлили штормовое предупреждение до 25 февраля из-за морозов на Урале

Сегодня, 18:52Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Синоптики сообщили о морозах в Свердловской области, которые продлятся до 25 февраля. На данный период было продлено штормовое предупреждение.

С 21 февраля по 25 февраля на Урале ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура опустится в регионе на семь градусов ниже нормы, сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В некоторых местах Свердловской области температура опустится до -41 градуса.

22 февраля на территории региона ожидается небольшой снег. Температура воздуха опустится до -28 градусов, в некоторых местах она снизится до -35 градусов.

23 февраля в Свердловской области ожидается похолодание до -35 градусов, в отдельных областях региона температура достигнет -40 градусов.

Напомним, синоптики Свердловской области сообщили о морозной погоде до начала марта. Также на данный период ожидается увеличение количества осадков.

Сюжеты:
Экология
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