Синоптики продлили штормовое предупреждение до 25 февраля из-за морозов на Урале

С 21 февраля по 25 февраля на Урале ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура опустится в регионе на семь градусов ниже нормы, сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В некоторых местах Свердловской области температура опустится до -41 градуса.
22 февраля на территории региона ожидается небольшой снег. Температура воздуха опустится до -28 градусов, в некоторых местах она снизится до -35 градусов.
23 февраля в Свердловской области ожидается похолодание до -35 градусов, в отдельных областях региона температура достигнет -40 градусов.
Напомним, синоптики Свердловской области сообщили о морозной погоде до начала марта. Также на данный период ожидается увеличение количества осадков.