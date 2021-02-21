Вакцину от COVID-19 и бригаду онкологов привез в Староуткинск «Автопоезд здоровья»

Староуткинцев обследовали медики Первоуральской ГБ и бригада из медколледжа. Граждан с ограниченными возможностями и малоподвижных осматривали дома.
35 женщин были проверены на появление опухолей. 40 жительниц прошли маммографию. Врач-терапевт осмотрел 90 пациентов.
Также медики поставили прививки от COVID-19 жителям, которые еще не переболели инфекцией.
Автопоезд был организован из автомобилей КАМАЗ. О такой мере просило местное население. Реализация проводилась по национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография».
Напомним, в Екатеринбурге 63 тысячи человек находятся в очереди на прививку от коронавируса. Ежедневно вакцину от COVID-19 получают от двух до трёх тысяч человек. Запись на прививку осуществляется через портал Госуслуг, по телефону «112», а также через регистратуры поликлиник Екатеринбурга.