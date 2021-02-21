Вакцину от COVID-19 и бригаду онкологов привез в Староуткинск «Автопоезд здоровья»

Вакцину от COVID-19 и бригаду онкологов привез в Староуткинск «Автопоезд здоровья»

Сегодня, 15:23Здоровье и экологияФото: Департамент информационной политики
В Староуткинск привезли вакцину от коронавируса и специалистов по онкологии. Десятки местных жителей прошли осмотры, была организована вакцинация.

Староуткинцев обследовали медики Первоуральской ГБ и бригада из медколледжа. Граждан с ограниченными возможностями и малоподвижных осматривали дома.

35 женщин были проверены на появление опухолей. 40 жительниц прошли маммографию. Врач-терапевт осмотрел 90 пациентов.

Также медики поставили прививки от COVID-19 жителям, которые еще не переболели инфекцией.

Фото:Департамент информационной политики

Автопоезд был организован из автомобилей КАМАЗ. О такой мере просило местное население. Реализация проводилась по национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография».

Напомним, в Екатеринбурге 63 тысячи человек находятся в очереди на прививку от коронавируса. Ежедневно вакцину от COVID-19 получают от двух до трёх тысяч человек. Запись на прививку осуществляется через портал Госуслуг, по телефону «112», а также через регистратуры поликлиник Екатеринбурга.

Сюжеты:
Национальные проекты 2019-2024
Материалы по теме:
Свердловская областьселомедикивакцинацияспециалистыонкозаболеваниядиагностика
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы