Вакцину от COVID-19 и бригаду онкологов привез в Староуткинск «Автопоезд здоровья»

Напомним, в Екатеринбурге 63 тысячи человек находятся в очереди на прививку от коронавируса. Ежедневно вакцину от COVID-19 получают от двух до трёх тысяч человек. Запись на прививку осуществляется через портал Госуслуг, по телефону «112», а также через регистратуры поликлиник Екатеринбурга.