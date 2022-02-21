Коллектор возле поста УГМС в Нижнем Тагиле не выделяет сероводород выше нормы

Замеры уровня сероводорода провел «Водоканал-НТ» улице Красная, 4 возле канализационного коллектора, который, по версии ЕВРАЗ НТМК, стал источником выбросов вредного вещества во время смога 31 января. Уровень вещества остался в норме.

Уровень загрязняющих веществ в канализационном коллекторе специалисты «Водоканала-НТ» замерили газоанализатором на Красном Камне. Прибор опускался в колодец на уровень около двух метров. Показатели метана, кислорода, оксида углерода, а самое главное — сероводорода остались в норме. Пост мониторинга воздуха УГМС на Красном Камне Данный коллектор используется для бытовых стоков и сбросы от предприятий, которые могли бы выделять сероводород в большом количестве, туда не попадают, сообщили специалисты ресурсной компании. По этим двум коллекторам идут хозбытовые стоки. Идут они на насосную, которая находится на улице Циолковского, а оттуда на западные очистные сооружения. Ни в реки, ни в другие водоемы стоки не скидываются. Стоки ЕВРАЗ НТМК сюда не попадают, они идут на Тагилстрой,рассказал TagilCity.ru ведущий инженер производственно-технического отдела ОАО «Водоканал-НТ» Михаил Журавлев. Замеры уровня сероводорода в канализационном коллекторе Напомним, ранее пресс-служба ЕВРАЗ НТМК заявила, что пост мониторинга атмосферного воздуха УГМС на Красном Камне зафиксировал превышение сероводорода в 20 раз во время смога в конце января из-за канализационного люка, находящегося рядом. Предприятие всячески отрицает свою причастность к выбросам вредных веществ. Однако Росприроднадзор во время проверки выяснил, что сероводород шел именно с комбината. В связи с чем на предприятие был наложен административный штраф в размере от 20 до 100 тысяч рублей. Тагильское удушье: как власти и ЕВРАЗ травят горожан

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