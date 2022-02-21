Крематорий на кладбище Нижнего Тагила дымил с нарушением экологических нормативов

Крематорий на кладбище Нижнего Тагила дымил с нарушением экологических нормативов
Крематорий на кладбище Нижнего Тагила дымил с нарушением экологических нормативов
Сегодня, 10:49Здоровье и экологияФото: сайт ООО "Комбинат специализированных услуг"

В крематории Нижнего Тагила выявлены нарушения

Тагильский отдел регионального управления Роспотребнадзора совместно с прокуратурой провел проверку крематория на городском кладбище и выявил нарушения.

Этот крематорий расположен на центральном кладбище города. Сотрудники надзорных ведомств прибыли туда после обращения тагильского эколога Андрея Волегова. Мужчина заинтересовался разноцветным дымом, который вырывался из труб на территории предприятия, и сделал видеозапись.

Проверка со стороны Роспотребнадзора и прокуратуры показала, что ООО «Комбинат специализированных услуг» работало с нарушениями. Одно из них состоит в том, что локальные очистные сооружения отсутствуют, но при этом объект подключен к системам водоснабжения и канализации.

В официальном реестре санитарно-эпидемиологических заключений сведений о наличии проекта санитарно-защитной зоны, прошедшего экспертизу, не значится, сообщили в ответе на запрос Андрея Волегова.

Речь идет о нарушении санитарно-экологических норм, пояснили в ведомстве. Необходимые материалы об этом будут переданы в природоохранную прокуратуру для оценки деятельности предприятия.

Тагильский комбинат ритуальных услуг — один из местных загрязнителей. Он включен в региональный список объектов, которые оказывают негативное воздействие на экологию.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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