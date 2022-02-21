Крематорий на кладбище Нижнего Тагила дымил с нарушением экологических нормативов

Проверка со стороны Роспотребнадзора и прокуратуры показала, что ООО «Комбинат специализированных услуг» работало с нарушениями. Одно из них состоит в том, что локальные очистные сооружения отсутствуют, но при этом объект подключен к системам водоснабжения и канализации.