Удушье по-тагильски и «невинность» ЕВРАЗа. Какие экособытия произошли за неделю?

Удушье по-тагильски и «невинность» ЕВРАЗа. Какие экособытия произошли за неделю?
Удушье по-тагильски и «невинность» ЕВРАЗа. Какие экособытия произошли за неделю?
Сегодня, 12:40Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Сделать тагильский воздух чище не помогают ни проверки надзорных ведомств, ни «старания» ЕВРАЗ НТМК — выбросы сероводорода в атмосфере продолжают зашкаливать. Что интересного произошло в экологической повестке города за минувшую неделю, читайте на TagilCity.ru.

Только 5 дней из 17-ти в феврале тагильчане дышали относительно чистым воздухом. В остальные 12 дней посты «Уральского УГМС» фиксировали превышения вредных веществ во всех районах города. Больше всего в воздух было выбрашено сероводорода. Станции мониторинга «ловили» его 25 раз. Самая высокая концентрация вещества была 14 февраля на Тагилстрое — 14,4 ПДК.

А на ЕВРАЗ НТМК продолжается проверка надзорных ведомств — природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора — по факту превышения в воздухе все того же сероводорода в 20 раз в конце января. Однако руководство предприятия не признает своей вины в появлении удушливого смога, во время которого тагильчане массово жаловались на ухудшение самочувствия. По версии ЕВРАЗ НТМК, всему причина канализация, которая проходит в 10 шагах от поста УГМС на Красном Камне, где было зафиксировано превышение. При этом ранее Росприроднадзор уже доказал, что выброс сероводорода был именно с комбината и выписал ему штраф в размере от 20 до 100 тысяч рублей.

От «тагильского удушья» страдают все. Все, кроме руководства ЕВРАЗа и местных властей. Например, один из бенефициаров холдинга Роман Абрамович предпочитает не окунаться в атмосферу Нижнего Тагила и России в общем, живя в Израиле. А руководители на местах — директора дивизиона «Урал» Дениса Новоженова до президента ЕВРАЗа Алексея Иванова — не интересуются ощущениями тагильчан и только лишь отчитываются о модернизации производства. Городские же и региональные власти в плане улучшения экологии на промышленников не давят, не делая громких заявлений с требованиями в адрес предприятий.

Радует, что хотя бы надзорники не остаются в стороне и продолжают контролировать качество воздуха во время неблагоприятных метеорологических условий, которые на прошлой неделе были объявлены в Нижнем Тагиле с 14 по 18 февраля. В эти дни Росприроднадзор начал выездную проверку и вместе со специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений взял пробы атмосферного воздуха в нескольких точках города. Правда, по действующему законодательству, в случае найденных нарушений предприятие получает всего лишь штраф от 20 до 100 тысяч рублей.

Свердловская область вновь отличилась попаданием в негативную экоповестку. Об удушливом смоге в Нижнем Тагиле, который опустился на город в конце января, написали крупнейшие региональные и федеральные СМИ.

Об экокатастрофе в Нижнем Тагиле с 1:21:00

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