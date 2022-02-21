Вдова екатеринбуржца из-за капельницы винит в смерти мужа медперсонал больницы

Жительница Екатеринбурга винит в смерти мужа больницу

В одной из больниц Екатеринбурга скончался мужчина. Его вдова считает, что он мог скончаться из-за неправильного лечения, так как болел сахарным диабетом и остеохондрозом.

По словам супруги, они с мужем отдыхали на даче. Машина гостей застряла в снегу, и он вызвался им помочь. Когда выталкивали автомобиль, почувствовал боль в спине. Женщина вызвала скорую помощь. Фельдшер вколола обезболивающее, и бригада уехала. Мужчина пил обезболивающие, но ему становилось все хуже. Записаться на прием к неврологу он не смог, а через некоторое время стало невмоготу. Жена еще раз позвонила в скорую. Пациента госпитализировали в больницу. Там у него взяли кровь на анализ и начали лечить. Жена говорит, что на тот момент все было нормально. И хотя некоторые показатели биохимического анализа отличались от нормы, мужчину выписали уже на пятые сутки. Екатеринбуржец вернулся домой, но ему нездоровилось. Температура подскочила под сорок, левая рука начала отниматься. Место от прокола иглой капельницы болело. Жена дала мужу жаропонижающее и позвонила в поликлинику. Медики предположили, что у него коронавирус, так как симптомы схожие. Но сатурация крови была 98%, а ранка от прокола загноилась. Родственники снова вызвали скорую. Так пациент, страдающий еще и сахарным диабетом, попал в отделение гнойной хирургии. Жена предупредила об этом врачей, но от нее отмахнулись: мол, и не таких лечили. А через двое суток он умер. Заведующий отделением сказал, что Володю реанимировали шесть раз (видимо, заводили сердце при помощи дефибриллятора). Но он умер от инфаркта, никакого гноя у него не было, рассказала вдова Е1. 56-летний инженер одного из предприятий Екатеринбурга планировал достроить дачу и съездить с женой на Алтай, но этим планам не суждено было сбыться. Почему супруг попал в реанимацию и как себя с ним вели врачи и медсестры — этого родственники не знают. Потому и обратились в региональный Следственный комитет. Теперь в отношении больницы ведомство проводит проверку. Минздрав Свердловской области произошедшее никак не комментирует.

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