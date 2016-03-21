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Газовики предупреждают свердловчан об опасности «голубого топлива»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Газовики предупреждают свердловчан об опасности «голубого топлива»

21 марта 2016, 11:50Здоровье и экологияТимофей Данилов
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