Газовики предупреждают свердловчан об опасности «голубого топлива»

Газ часто называют «молчаливым убийцей». И это не случайно: его невозможно увидеть, почувствовать запах, он не имеет вкус. Угарный газ образуется при неполном сгорании топлива. В том числе и сгорании бытового газа, которым пользуются тысячи жителей области.

Газовики предупреждают: чтобы свести риски отравления угарным газом к минимуму, важно обращать внимание на состояние дымовых и вентиляционных каналов. Их разрушение, обмерзание или засорение – одна из главных причин нарушения тяги. Если эта тяга отсутствует, то использование газовых приборов может стать причиной несчастного случая или даже трагедии.

Поэтому специалисты настоятельно советуют проверять тягу перед каждым розжигом газовых отопительных приборов. При этом, желательно открывать форточки, чтобы обеспечить приток воздуха.

Одно из главных нарушений, которые газовики выявляют во время проверок – заклеенная или закрытая вентиляция. Это делать категорически запрещается.

Кроме того, гражданам нельзя самостоятельно проводить газификацию дома или квартиры. Такая «самодеятельность», в лучшем случае, оставит без голубого топлива все здание. Также, ремонт и замена газовых приборов может привести к утечке газа или, что самое страшное, к взрыву. Поэтому подобные работаты лучше доверить профессионалам. Наконец, регулярно должно проводиться техобслуживание газового оборудования для проверки его исправности и безопасности для людей.

Если все-таки утечка газа случилась, необходимо быстро перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть все окна, немедленно покинуть помещение и вызвать газовую службу (04 с домашнего телефона, 104 – с сотового). И, безусловно, пользоваться газовыми приборами в это время запрещено. Кроме того, запрещено курить, разжигать огонь, пользоваться электроприборами или включать освещение.