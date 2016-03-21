Гроза в снегу? В небе над Нижним Тагилом наблюдалось необычное явление (ВИДЕО)
21 марта 2016, 10:40Здоровье и экологияПавел Щербина
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В эти выходные над Свердловской областью пронёсся ураган, оказавший влияние на Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
Известно о том, что часть тагильчан из-за непогоды осталась без интернета. Ветер повредил оптоволоконную линию интернет-провайдера.
Было неспокойно и в пригороде Нижнего Тагила. ИА «Все новости» сообщает о том, что без электричества остались многие жители окрестных населённых пунктов. Однако уже вечером в воскресенье электроснабжение было полностью восстановлено.
TagilCity.ru напоминает о том, что непогода стала косвенной причиной двух смертей на Серовском тракте.
Сейчас жители Нижнего Тагила обсуждают явление, наблюдавшееся над Нижним Тагилом в ураганную ночь.
Видео: Илья Тагильчанинъ
© Эрик Х., TagilCity.ru
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