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Гроза в снегу? В небе над Нижним Тагилом наблюдалось необычное явление (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гроза в снегу? В небе над Нижним Тагилом наблюдалось необычное явление (ВИДЕО)

21 марта 2016, 10:40Здоровье и экологияПавел Щербина
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