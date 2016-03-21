Гроза в снегу? В небе над Нижним Тагилом наблюдалось необычное явление (ВИДЕО)

Известно о том, что часть тагильчан из-за непогоды осталась без интернета. Ветер повредил оптоволоконную линию интернет-провайдера.

Было неспокойно и в пригороде Нижнего Тагила. ИА «Все новости» сообщает о том, что без электричества остались многие жители окрестных населённых пунктов. Однако уже вечером в воскресенье электроснабжение было полностью восстановлено.

TagilCity.ru напоминает о том, что непогода стала косвенной причиной двух смертей на Серовском тракте.

Сейчас жители Нижнего Тагила обсуждают явление, наблюдавшееся над Нижним Тагилом в ураганную ночь.