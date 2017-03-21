17 человек госпитализированы из-за вспышки кишечной инфекции в Туринске Свердловской области
21 марта 2017, 09:20Здоровье и экология
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В Туринске Свердловской области произошла вспышка кишечной инфекции. По предварительным данным, госпитализированы 17 человек, один из низ – 7-месячный малыш.
Как сообщает портал Ура.ру, не у всех заболевших удается точно диагностировать происхождение инфекции, так как в городе нет лаборатории. Материалы для анализа увозят в Ирбит.
У 13 человек диагностирован ротавирус, заявляют туринские медики. Причина вспышки устанавливается. Стоит заметить, что администрация Туринска сообщила, что никакой вспышки заболевания в городе нет.
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