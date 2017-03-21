Кавказские регионы России обогнали Москву по уровню развитости медицины

Как сообщает газета «Известия», в Дагестане средняя продолжительность жизни составляет 76,4 года. И это при том, что расходы на здравоохранение в республике на 20% меньше, чем в других регионах РФ, и в 2,5 раза ниже, чем в странах Европы. Потребление спиртного оказалось совсем невысоким в сравнении с другими субъектами России, а вот Урал и Дальний Восток отличились высоким показателем. Из Центрального ФО в ТОП-10 попала только Рязанская область: она – на седьмом месте.