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9 млн рублей будет выделено в Тагиле на строительство площадок для выгула собак
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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9 млн рублей будет выделено в Тагиле на строительство площадок для выгула собак

21 марта, 23:55Здоровье и экология
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