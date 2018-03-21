9 млн рублей будет выделено в Тагиле на строительство площадок для выгула собак

По утвержденному ранее проекту размер каждой зоны для выгула составляет 600 кв. метров. Вокруг площадки построят ограждение высотой не менее двух метров, внутри расположаться барьеры, горки, лесенки и другие необходимые для дрессировки и выгула животных приспособления.

Как сообщает АН «Между строк», строительство планируют начать в этом году. Три площадки появятся на Вагонке – на пересечение улицы Днепровской и Северного шоссе, на перекрёстке улиц Зари и Калинина и в районе дома № 7а по Ленинградскому проспекту.

Тагилстроевский район будет оборудован пятью площадками: возле домов № 5 по улице Шевченко, № 43 по улице Попова, № 7 по улице Береговой-Краснокаменской, № 2/1 по улице Циолковского, а также вблизи трамвайного кольца НТМК.

В случае успешной реализации проекта возможно появление большего числа площадок, предназначенных для выгула домашних животных.