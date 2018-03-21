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Новости Нижнего Тагила

Более 4 300 наркопотребителей состоят на учёте в Нижнем Тагиле

21 марта 2018, 06:05Добавить новость
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Число состоящих на учёте жителей Нижнего Тагила, употребляющих наркотики, не сокращается. Всё те же 4 300 человек продолжают быть зарегистрированными в качестве потребителей наркотических веществ.

За 2017 год на территории Нижнего Тагила сотрудниками полиции было изъято 14 кг наркотических средств. Подобной информацией поделился начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Нижнетагильское» Евгений Стерхов на прошедшей в администрации города антинаркотической комиссии.

За незаконный оборот были привлечены 424 человека, из них 75 получили срок за сбыт наркотических средств. На 11% снизилось число преступлений связанных с организацией и содержанием наркопритонов и на 33% стало меньше преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения. При этом число наркопотребителей состоящих на учёте не уменьшилось. Согласно информации переданной пресс-службой администрации Нижнего Тагила, их по-прежнему более 4 300 человек.

В ходе обсуждения вопроса воздействия наркотических веществ на несовершеннолетних тагильчан было предложено создать в Нижнем Тагиле специализированный центр психолого-педагогической помощи. В течение 3 недель будет подготовлен подробный анализ и обоснование необходимости такого центра на территории города.

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