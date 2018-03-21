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Более 4 300 наркопотребителей состоят на учёте в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 4 300 наркопотребителей состоят на учёте в Нижнем Тагиле

21 марта, 06:05Здоровье и экология
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