Более 4 300 наркопотребителей состоят на учёте в Нижнем Тагиле

За 2017 год на территории Нижнего Тагила сотрудниками полиции было изъято 14 кг наркотических средств . Подобной информацией поделился начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Нижнетагильское» Евгений Стерхов на прошедшей в администрации города антинаркотической комиссии.

За незаконный оборот были привлечены 424 человека, из них 75 получили срок за сбыт наркотических средств. На 11% снизилось число преступлений, связанных с организацией и содержанием наркопритонов, и на 33% стало меньше преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения. При этом число наркопотребителей, состоящих на учёте, не уменьшилось. Согласно информации, переданной пресс-службой администрации Нижнего Тагила, их по-прежнему более 4 300 человек.