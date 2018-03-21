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Новости Нижнего Тагила

Число клещей может увеличиться в Свердловской области в сезон 2018 года

21 марта 2018, 19:30Добавить новость
Роспотребнадзор,Свердловская область,экология,клещи,заболевание,профилактика,прогноз
В 2018 году в Свердловской области может вырасти численность клещей из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Специалисты намерены усилить профилактику клещевого энцефалита.

Предполагается, что в 2018 году в Свердловской области вырастет численность клещей в сравнении с прошлым годом. Так, летом 2017 года более 29 000 жителей области пострадали от укусов клещей: это на 16% выше показателей по 2016 году и в 1,4 раза выше средних значений по последним годам.

Эпидемиологи предполагают, что сезон 2018 года из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе будет еще более напряженным. В связи с этим работы по профилактике заболевания клещевым энцефалитом и борьбе с клещами будут усилены.

Главам муниципалитетов будут направлены обращения с просьбами выполнить все предписания по противоклещевой обработке территорий. Процент обработанных площадей, по словам специалистов, должен составить 100%, пишет ИА «ТАСС».

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