Число клещей может увеличиться в Свердловской области в сезон 2018 года

В 2018 году в Свердловской области может вырасти численность клещей из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Специалисты намерены усилить профилактику клещевого энцефалита.

Предполагается, что в 2018 году в Свердловской области вырастет численность клещей в сравнении с прошлым годом. Так, летом 2017 года более 29 000 жителей области пострадали от укусов клещей: это на 16% выше показателей по 2016 году и в 1,4 раза выше средних значений по последним годам.





Эпидемиологи предполагают, что сезон 2018 года из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе будет еще более напряженным. В связи с этим работы по профилактике заболевания клещевым энцефалитом и борьбе с клещами будут усилены.





Главам муниципалитетов будут направлены обращения с просьбами выполнить все предписания по противоклещевой обработке территорий. Процент обработанных площадей, по словам специалистов, должен составить 100%, пишет ИА «ТАСС».