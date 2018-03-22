Очереди и дефицит врачей: осмотр детей под опекой в Нижнем Тагиле не пройти за 1 раз

Большие очереди, неработающий гардероб, духота: трудности ежегодной диспансеризации пришлось преодолеть опекунам с детьми в поликлинике на Окунева, 32 в Нижнем Тагиле. Несколько часов они ожидали приема специалистов. Однако, в день осмотра не всем тагильчанам удалось попасть на прием.

17 марта в детской поликлинике на плановом осмотре опекаемых детей были очереди, гардероб был закрыт, специалисты задержали прием и закончили его раньше положенного времени.

Кто-то столкнулся с диспансеризацией впервые. Тагильчанка, которая взяла под опеку троих детей своей родственницы, приехала с ними в поликлинику к 8:00. По ее словам, специалисты начали прием на 45 минут позже. Ее ребенок потерял сознание от духоты из-за большого количества посетителей. Дети, которые пришли натощак для забора анализа крови, проголодались в ожидании приема.

У нас была диспансеризация для опекаемых в поликлинике. Я, мягко говоря, в шоке. Пригласили к 8:00 всех натощак. Столько народу! Принимать доктора начали только в 8:45. Мы заняли место в нескольких очередях, к 9:30 удалось пройти только одного специалиста. Все ругались, потому что переживали - дети голодные, -- поделилась впечатлениями тагильчанка.

Некоторых врачей пройти не успели:

В 11:00 4 специалиста ушли по домам. Мы успели ещё двух пройти. Очередь к заведующей была до регистратуры. Организаторы диспансеризации могли бы разделить на два дня или как-то по времени распределить людей. А то, как скотину, всех собрали к одному времени. Специалисты опоздали, а ушли раньше, чем успели всех принять, -- рассказала опекун.

Заместитель главного врача по поликлинической работе детской городской больницы пояснила, что профосмотры опекаемых детей проходят в поликлиниках по графику - один раз в год. Она утверждает, что в лечебном учреждении нет недостатка в узких специалистах и они не покидают рабочее место до последнего пациента.

По городской детской больнице составлен график осмотра опекаемых детей. В поликлинике на Окунева, 32 есть все специалисты. Мы на все имеем лицензию, кроме психиатрии. В эту субботу мы смотрели опекаемых детей, пока мы всех не приняли, никто никуда не уходил, -- сообщила Ольга Булдакова.

Однако, специалист пресс-службы детской городской больницы Евгения Волкова пояснила, что врачи, которые в составе комиссии осматривают опекаемых детей – это специалисты из различных больниц. Не во всех поликлиниках есть врачи определенных узких специальностей.

Врачи, которые в составе комиссии осматривают опекаемых детей – это специалисты различных больниц. Их нужно специально, в определенную дату собрать в одном месте, чтобы родителям было удобно в одном месте получить медицинский осмотр. Разделить осмотр на разные дни, чтобы уменьшить очередь – тоже проблематично, так как специалисты приглашаются из различных поликлиник детской городской больницы. Психиатра приглашают из другого лечебного учреждения, -- уточнила Евгения Волкова.

Не работал гардероб:

Как рассказали посетившие диспансеризацию жители Вагонки, в больнице в выходной день не работал гардероб. Одежду приходилось носить с собой, либо оставлять на скамейках. Некоторые посетители привели на осмотр 6 и более опекаемых детей.

Вещи, верхнюю одежду с собой носили, так как гардероб не работал. Приходилось, помимо детей, ещё курточки с собой везде таскать. А у некоторых по 6-7 детей. А ведь диспансеризация плановая. Если согласно графику врачей собрали в выходной, почему бы не предусмотреть раздевалку, -- поделилась тагильчанка.

В телефонной беседе с корреспондентом зам.главврача пообещала взять на заметку проблему с гардеробом.

Этот момент я себе отмечу для дальнейшей проработки, -- ответила зам.главврача.

Пройти специалистов самостоятельно:

Не все юные тагильчане смогли в обозначенный графиком день пройти нужных специалистов. Чтобы получить заключение для отдела опеки, нужно записаться на прием самостоятельно.

Получается, специалисты начали принимать в 8.45, а в 11 уже домой пошли. А мы к 10 только двух смогли пройти, и то я сразу в несколько кабинетов очередь занимала. И в эту субботу не одна я не успела всех пройти. То есть родителям других детей сейчас тоже придётся с работы отпрашиваться, чтобы к остальным врачам попасть, -- возмущается опекун.

Как объяснили медики, если во время планового скрининга не пройден хоть один специалист, не может быть закрыта карта диспансеризации, а значит - нельзя выдать на руки заключение для отдела опеки. Документ о прохождении осмотра ребенка обязателен для органов опеки.



Сотрудник пресс-службы детской больницы объяснила, что родители самостоятельно должны позаботиться о талоне, если по каким-то причинам отметки специалиста нет в карте.

Если не удалось по каким-то причинам пройти того или иного специалиста, то нужно самостоятельно заблаговременно забронировать талон и посетить врача в поликлинике по месту прописки, -- пояснили в пресс-службе.

Однако, законные представители не понимают, зачем в таких случаях нужен осмотр в определенную дату. По их мнению, проблема заключается зачастую не в персонале поликлиники, а в организации мероприятия диспансеризации.

Те, кто проходит процедуру не в первый раз, говорят, что каждый год одно и то же, -- поделилась тагильчанка.

Напомним, в министерстве здравоохранения РФ предложили россиянам оценить качество услуг, оказываемых медицинскими организациями. Принять участие в опросе можно на сайтах больниц и поликлиник в специальном разделе «Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями».