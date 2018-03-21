«Кишки кур сливают в реку»: пышминцы жалуются на Среднеуральскую птицефабрику (ВИДЕО)

В Верхней Пышме снова пожаловались на деятельность Среднеуральской птицефабрики. Местные жители утверждают, что она сбрасывает в водоем перемолотые кишки и кровь, а на самой фабрике мертвые тушки кур хранятся рядом с готовым фаршем.

Жители Верхней Пышмы в очередной раз пожаловались на Среднеуральскую птицефабрику. Они утверждают, что предприятие сбрасывает в местный водоем перемолотые потроха, кровь и биологические отходы птиц.





От этого, по словам горожан, от водоема распространяется неприятный запах. Пышминцы опасаются за здоровье своих детей, которые не могут гулять на улице из-за токсичного запаха. Свои слова горожане подтверждают видеосъемкой и фотографиями, где видно, как к реке подъезжает машина и сливает отходы.



На самой фабрике, как утверждают пышминцы, также царит антисанитария. Там хранятся тушки мертвых кур: они соседствуют с готовым фаршем и неделями не сжигаются, пишет JustMedia.





Фото: JustMedia

Ранее к деятельности птицефабрики уже возникали вопросы: осенью 2017 года она затопила куриным пометом село в Невьянском районе, а в 2018 году жители Верхней Пышмы начали собирать подписи против деятельности предприятия.









