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Новости Нижнего Тагила

«Кишки кур сливают в реку»: пышминцы жалуются на Среднеуральскую птицефабрику (ВИДЕО)

21 марта 2018, 22:35Добавить новость
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В Верхней Пышме снова пожаловались на деятельность Среднеуральской птицефабрики. Местные жители утверждают, что она сбрасывает в водоем перемолотые кишки и кровь, а на самой фабрике мертвые тушки кур хранятся рядом с готовым фаршем.

Жители Верхней Пышмы в очередной раз пожаловались на Среднеуральскую птицефабрику. Они утверждают, что предприятие сбрасывает в местный водоем перемолотые потроха, кровь и биологические отходы птиц.

От этого, по словам горожан, от водоема распространяется неприятный запах. Пышминцы опасаются за здоровье своих детей, которые не могут гулять на улице из-за токсичного запаха. Свои слова горожане подтверждают видеосъемкой и фотографиями, где видно, как к реке подъезжает машина и сливает отходы.

На самой фабрике, как утверждают пышминцы, также царит антисанитария. Там хранятся тушки мертвых кур: они соседствуют с готовым фаршем и неделями не сжигаются, пишет JustMedia.

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Фото: JustMedia

 

Ранее к деятельности птицефабрики уже возникали вопросы: осенью 2017 года она затопила куриным пометом село в Невьянском районе, а в 2018 году жители Верхней Пышмы начали собирать подписи против деятельности предприятия.



Видео: JustMedia
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