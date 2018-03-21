Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Кишки кур сливают в реку»: пышминцы жалуются на Среднеуральскую птицефабрику (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«Кишки кур сливают в реку»: пышминцы жалуются на Среднеуральскую птицефабрику (ВИДЕО)

21 марта, 22:35Здоровье и экология
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»