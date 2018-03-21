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Новости Нижнего Тагила

Площадки для выгула собак стоимостью 9 млн рублей появятся в Нижнем Тагиле

21 марта 2018, 23:55Добавить новость
город,животные,Нижний Тагил,Свердловская область,строительство,собаки,домашние животные,выгул собак
На территории Нижнего Тагила в этом году начнётся строительство восьми площадок для выгула собак. Средства, необходимые для строительства в размере 8,7 млн рублей, уже заложены  в городском бюджете на 2018 год.

По утвержденному ранее проекту размер каждой зоны для выгула составляет 600 кв. метров. Вокруг площадки построят ограждение высотой не менее двух метров, внутри расположаться барьеры, горки, лесенки и другие необходимые для дрессировки и выгула животных приспособления.

Как сообщает АН «Между строк», строительство планируют начать в этом году. Три площадки появятся на Вагонке – на пересечение улицы Днепровской и Северного шоссе, на перекрёстке улиц Зари и Калинина и в районе дома № 7а по Ленинградскому проспекту.

Тагилстроевский район будет оборудован пятью площадками: возле домов № 5 по улице Шевченко, № 43 по улице Попова, № 7 по улице Береговой-Краснокаменской, № 2/1 по улице Циолковского, а также вблизи трамвайного кольца НТМК.


В случае успешной реализации проекта возможно появление большего числа площадок, предназначенных для выгула домашних животных.

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