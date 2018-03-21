Приезд министра природных ресурсов РФ ожидается в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Сергей Донской намерен посетить крупные предприятия промышленности Нижнего Тагила, а также гидроузел на Черноисточинском пруду.





Вадим Кулик, заместитель глава администрации по городскому хозяйству и строительству, сообщил, что представители мэрии хотят обратить внимание министра на экологические проблемы Нижнего Тагила. В частности, речь идёт о вопросах водоснабжения, передает «Тагил-ТВ».