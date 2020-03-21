Мнение ученых: пандемия коронавируса в России пойдет на спад через два месяца

По мнению ученого, судя по тому, что Китай справился с эпидемией за два месяца, то такие же прогнозы можно дать и в отношении России. Однако, уточнил Альштейн, гарантий нет никаких, так как с пандемией, вызванной этим коронавирусом, человечество сталкивается в первый раз.