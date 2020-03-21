Мнение ученых: пандемия коронавируса в России пойдет на спад через два месяца
Сегодня, 19:06Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в России может пойти на спад уже в конце весны, считает доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн, пишет РИА Новости.
Сюжеты: Коронавирус
По мнению ученого, судя по тому, что Китай справился с эпидемией за два месяца, то такие же прогнозы можно дать и в отношении России. Однако, уточнил Альштейн, гарантий нет никаких, так как с пандемией, вызванной этим коронавирусом, человечество сталкивается в первый раз.
Кроме того, эксперт считает, что спад эпидемии во всем мире ожидается в аналогичные сроки. При этом создание вакцины на него никак не повлияет, так на ее разработку уйдет много времени.
Нужнo сoздавать диагнoстику, кoторая будет искать не тoлько нуклеинoвую кислoту вируса, нo и антитела прoтив этoго вируса. Но все этo занимает бoльше времени,отмечает Альштейн.
Карта распространения коронавируса в России
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