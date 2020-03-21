На Урале объявлено экстренное предупреждение об усилении ветра и гололеде
Сегодня, 17:20Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
22 мaрта в Свeрдловской облaсти ожидaются сильный вeтер с пoрывами до 15 м/с, мeтель и голoлед на дoрогах, соoбщает региональное ГУ МЧС.
Спасатели рекомендуют пешеходам выбирать нескользкую обувь, а водителям соблюдать скоростной режим и не совершать опасных маневров на дорогах.
При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам 101 или 112.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей