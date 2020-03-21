В Екатеринбурге у трех человек выявили коронавирус

Ранее СМИ сообщали о четверых зараженных, которых госпитализировали в больницу № 40.

В Роспотребнадзоре рассказали, что заболевшие приехали из Европы. Все, кто контактировал с ними, находятся под меднаблюдением, их близкие госпитализированы.