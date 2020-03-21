В Екатеринбурге у трех человек выявили коронавирус
Сегодня, 19:37Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Роспотребнадзор подтвердил, что у троих жителей Екатеринбурга выявили коронавирус, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Ранее СМИ сообщали о четверых зараженных, которых госпитализировали в больницу № 40.
В Роспотребнадзоре рассказали, что заболевшие приехали из Европы. Все, кто контактировал с ними, находятся под меднаблюдением, их близкие госпитализированы.
Теперь, по официальным данным, в Свердловской области девять заболевших коронавирусом.
Карта распространения коронавируса в России
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