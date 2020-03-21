В Минздраве рассказали о состоянии зараженных коронавирусом екатеринбуржцев
Сегодня, 11:24Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Минздраве Свердловской области рассказали, что госпитализированные с коронавирусом пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, пишет «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
В Минздраве отметили, что никому из больных не требуются аппараты искусственной вентиляции легких. В больнице № 40 сейчас находятся 88 человек – все они контактировали с инфицированными. У них взяты анализы, которые направлены в Новосибирск.
Напомним, что в Свердловской области, по последним данным, зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Карта распространения коронавируса в России
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