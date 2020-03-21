Врачи назвали признаки заражения тяжелой формой коронавируса
Сегодня, 13:09Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Тяжелая форма коронавируса характеризуется сочетанием лихорадки, кашля и появлением одышки. Об этом рассказал главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, пишут «Известия».
Сюжеты: Коронавирус
Денис Проценко пояснил, что отдышка возникает из-за снижения напряжения кислорода в артериальной крови.
Врач рассказал, что молодые люди переносят заболевание легче и быстрее идут на поправку. В целом у всех больных одинаковая картина болезни. У некоторых температура может снижаться сама или после принятия жаропонижающего.
Напомним, в России выявлено 253 случая заражения COVID-19, одни человек умер. В Свердловской области, по официальным данным, шесть случаев заражение, сегодня СМИ сообщили еще о четырех.
Карта распространения коронавируса в России
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